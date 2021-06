»Z našimi tesnimi dvostranskimi obrambnimi odnosi, sodelovanjem v mirovnih misijah in neomajno podporo zvezi NATO ima Slovenija ključno vlogo pri krepitvi stabilnosti,« je zapisal Blinken v čestitki, ki jo je objavil State Department.

Blinken je tudi izpostavil, da ZDA in Slovenija še naprej nadgrajujeta dvostranske trgovinske in investicijske vezi, akademska partnerstva in sodelovanje pri inovacijskem napredku v znanosti in tehnologiji. »V okviru naših prizadevanj za oživitev in dvig ravni ambicij partnerstva med ZDA in EU se veselimo tudi tesnega sodelovanja s Slovenijo, ki bo 1. julija prevzela predsedovanje Svetu Evropske unije,« je zapisal.

»Pošiljam vam najboljše želje ob 30. obletnici osamosvojitve Slovenije in se veselim krepitve našega tesnega partnerstva na podlagi naših skupnih zavez demokraciji in blaginji,« je še dodal ameriški državni sekretar.