"V postopku odločanja, v katerega je bila vključena posebna delovna skupina, je državno odvetništvo upoštevalo, da je upravni spor oziroma na njegovi podlagi izpeljan sodni postopek, v prvi vrsti namenjen pravnemu varstvu položaja posameznika," so zapisali v sporočilu za javnost.

Dodali so, da so upoštevali tudi naravo akta, zoper katerega naj bi bila vložena tožba, ter specifični položaj državnega odvetništva, ki je sicer v prvi vrsti zastopnik Republike Slovenije pred sodišči in upravnimi organi v Sloveniji.

Glede na to, da naj bi bilo v konkretnem primeru s sklepom vlade domnevno poseženo v položaj kandidatov za imenovanje evropskega delegiranega tožilca, lahko pravno sredstvo prvenstveno uveljavljata predlagana kandidata.

Kot je bilo seznanjeno državno odvetništvo, sta Frank Elerjeva in Oštir tožbo tudi vložila.

Državno odvetništvo sicer ocenjuje, da je zagotovo v interesu Republike Slovenije, da se čim prej zagotovi imenovanje evropskih delegiranih tožilcev in s tem dokončno vzpostavi delovanje Evropskega javnega tožilstva v Sloveniji, so še zapisali.

Državnotožilski svet je pred dvema tednoma na državno odvetništvo podal pobudo za vložitev tožbe proti vladi zaradi kršitve zakona v škodo javnega interesa in zahteve za izdajo začasne odredbe na upravno sodišče.

Oboje se nanaša na odločitev vlade s konca maja, da se ne bo seznanila s sklepom o imenovanju dveh delegiranih evropskih tožilcev, ki ju je predlagal državnotožilski svet. Namesto tega je ministrstvu za pravosodje naložila, naj nemudoma objavi nov poziv k vložitvi kandidatur za omenjena položaja. Tedanja ministrica Lilijana Kozlovič je zaradi tega odstopila.

Evropsko javno tožilstvo (EPPO) je 1. junija začelo delovati, čeprav do takrat od 22 sodelujočih držav delegiranih tožilcev nista predlagali Finska in Slovenija. Finska je medtem z EPPO že dosegla dogovor.

Evropski komisar za pravosodje Didier Reynders je danes znova izrazil zaskrbljenost, ker Slovenija še ni uspela imenovati dveh delegiranih tožilcev v okviru EPPO. Kot je dejal v Evropskem parlamentu, je glede tega že pisal novemu ministru za pravosodje Marjanu Dikaučiču ter mu izrazil svoje pomisleke in zahteval pojasnila.