Slovenija bo BiH donirala 48.000 odmerkov cepiva AstraZenece

Vlada je na današnji seji odločila, da bo z namenom humanitarne pomoči ob epidemiji covida-19 Bosni in Hercegovini brezplačno namenila 48.000 odmerkov cepiva AstraZenece. Epidemiološke razmere v BiH niso ugodne, do 13. junija pa je bilo zgolj 7,7 odstotka prebivalcev cepljenih vsaj z enim odmerkom cepiva proti covidu-19, so sporočili po seji vlade.