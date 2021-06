Pravilo o prednosti doseženega gola v gosteh je bilo v evropskih klubskih tekmovanjih v veljavi vse od leta 1965. Veljalo je v dvobojih na izločanje, kjer ekipi igrata tekmi doma in v gosteh. V primeru, da sta ekipi na dveh tekmah dosegli enako število golov, je bila v prednosti tista, ki je v gosteh dosegla več zadetkov.

Ukinitev pravila bo veljala za vsa klubska tekmovanja pod okriljem Uefe v moški, ženski in mladinski konkurenci, začelo pa bo veljati že v kvalifikacijah teh tekmovanj, je sporočila Uefa.

Komisija za klubska tekmovanja pri Uefi je že konec maja izdala priporočilo, da se v evropskih klubskih tekmovanjih ukine to pravilo, zdaj je predlog obravnaval in potrdil še izvršni odbor.

Po doslej veljavnem pravilu so v evropskih klubskih tekmah podaljške in morebitne enajstmetrovke izvajali le, če je bil skupni izid dveh tekem neodločen in sta moštvi dosegli enaka izida, vsakič v korist ene od ekip, ali pa, če sta bila dosežena dva enaka neodločena izida.

Zdaj bodo podaljški (2 x 15 minut) in nato po potrebi še streli z bele točke odločali na vsakem dvoboju, kjer bo seštevek zadetkov oziroma skupni izid po obeh tekmah neodločen.

Krovna zveza je v pojasnilu, zakaj se je odločila za spremembo, zapisala, da so analize pokazale zmanjševanje prednosti domačega terena v primerjavi z gostovanji. Delež zmag doma in v gosteh se je od sredine sedemdesetih, ko je v odstotkih znašal 61 - 19, spremenil v precej bolj izenačeno razmerje 47 - 30 v aktualnem obdobju, prav tako pa se je zbližalo razmerje povprečno doseženih zadetkov na tekmah doma in v gosteh (od razmerja 2,02 - 0,95 do 1,58 - 1,15).