Osumljencu so odvzeli prostost in je v policijskem pridržanju. Zaradi opeklin je bila ena oseba lažje poškodovana, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota. O zadevi še zbirajo obvestila.

Naknadno so s policije sporočili, da je kaznivo dejanje izvršil mlajši moški v hiši svojih staršev.