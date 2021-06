Gostilne so po več kot enoletnem prisilnem premoru zaradi epidemije novega koronavirusa znova začele obratovati v polnem obsegu. Hkrati s tem pa lahko že opažamo prve podražitve.

Legendarni ljubljanski lokal Sax pub denimo je po ponovnem odprtju v povprečju zvišal cene za 20 do 30 centov; pollitrsko Laško pivo se je podražilo z 2,50 na 2,90 evra, kava z 1,20 na 1,50 evra. »Za podražitev smo se odločili, ker cen že dve leti nismo spreminjali, obenem pa želimo na ta način dobiti nazaj vsaj del denarja, ki smo ga izgubili med zaprtjem. Država je sicer pomagala pri plačah in nekaj malega tudi pri stroških, nič pa ni prispevala pri najemninah. Občina se je pri lokalih v njeni lasti odpovedala plačilu najemnin, zasebni lastniki pa so, vsaj v našem primeru, zahtevali 100 odstotkov najemnine. Na ta način smo morali kljub zaprtju v enem letu plačati kar 40 tisoč evrov,« pojasnjuje najemnik Sax puba Žiga Zver in dodaja, da je do pomladi porabil vse prihranke, zato si je moral sposojati denar od staršev in prijateljev.

Zver ugotavlja, da so se po koroni močno povečale cene, ki jih zahtevajo dobavitelji, še zlasti pa cena dela. »Delavce je skoraj nemogoče dobiti, zato smo morali urne postavke zvišati za 10 do 20 odstotkov. Ura študentskega dela se je zvišala na šest evrov, izučenega natakarja pa pod 10 evrov na uro ne dobiš več,« pravi. Po njegovi oceni se bodo sicer resnične posledice krize videle šele jeseni in pozimi. »Poleti bodo gostinci navili cene, a če se bodo jeseni znova ponovili omejevalni ukrepi ali če denarja ne bo iz kakšnih drugih razlogov, bodo morali mnogi svojo dejavnost dokončno zapreti,« je pesimističen Zver, ki vidi rešitev v začasnem znižanju DDV na gostinske storitve.

Zvišali bodo predvsem cene alkoholnih pijač V kavarni Divine na »ljubljanski promenadi« na Cankarjevem nabrežju cen letos še niso zvišali. »Za to za enkrat še ne vidimo potrebe, saj imamo kot družinsko podjetje le en lokal in ne naročujemo masovno. Bo pa to nujno, saj so se cene dobaviteljev zvišale od 10 do 20 in več odstotkov,« je povedal lastnik lokala Fatmir Behadini. Dvigniti nameravajo predvsem cene alkoholnih pijač, katere so dobavitelji najbolj podražili. Najkasneje do konca julija jih bodo zvišali za v povprečju od osem do 10 odstotkov, tako da bo za pol litra Laškega piva namesto sedanjih 2,90 evra treba odšteti 3,10 ali 3,20 evra, za predvidoma 50 centov pa se bodo podražili tudi cocktaili, ki zdaj stanejo od 4,50 do šest evrov. »Kave, pa čeprav se je njena dobavna cena močno zvišala, ne bomo podražili, ker imamo ogromno stalnih strank, ki pridejo tudi po večkrat na dan in so navajene na isto ceno. Ceno sadnih sokov smo dvignili že pred dvema letoma, in jih ne nameravamo znova, prav tako ne bomo dražili sladoleda. Čeprav so se cene surovin močno dvignile, tako da na kepico sladoleda, ki stane 1,80 evra, zaslužimo le 10 centov, ga ne bomo podražili, ker je že zdaj predrag,« pojasnjuje Behadini.

Nevarnosti podražitev za center prestolnice Mladi lastnik kavarne Divine, ki je pred kratkim magistriral iz mednarodnega poslovanja v Zurichu, vidi podražitve kot pot v novo krizo. »Prehitro dvigovanje cen je nevarno, saj bi na ta način izgubili domače goste, ki so za nas najpomembnejši. Tuji turisti se še niso vrnili, domačini, ki zdaj prihajajo v center iz Šiške, Bežigrada in drugod, pa bi poiskali cenejše lokale v svojem okolju,« ocenjuje Behadini, katerega tudi sicer močno skrbi, da bi center Ljubljane zaradi visokih cen »postal luksuz«. »Vsa velemesta so naredila svoje centre le za turiste, kar pa se je med koronakrizo izkazalo za zelo nepredvidljivo rešitev,« dodaja. Behadini pravi, da pretirane podražitve v Ljubljani preprečuje dejstvo, da se lokali med sabo primerjajo in tako na nek način usklajujejo cene. »Ni pametno slediti tistim, ki navijejo cene, prav tako pa ni dobro biti najcenejši, saj dobijo potem stranke občutek, da nisi kvaliteten. Vedno je treba najti zlasti sredino,« je prepričan Behadini. Tudi v priljubljenem Petkovšku na Petkovškovem nabrežju cen še niso dvignili, jih pa nameravajo v kratkem. Predvidoma sredi poletja jih bodo zvišali za od štiri do pet odstotkov, kavo in sokove denimo za deset centov, pivo za 20. »Nočemo dražiti, saj bi radi zadržali domače goste, a bo to neizogibno. Podražitev surovin vpliva na višje nabavne cene, obenem pa se je podražila tudi delovna sila, ki jo je čedalje teže dobiti - urna postavka za študente je višja za kakšnih 15 odstotkov,« pravijo v Petkovšku, kjer imajo, kot dodajajo, srečo, da je lokal v njihovi lasti in zato ne plačujejo najemnine.

Statistika ne opaža podražitev surovin Podatki državnega statističnega urada (Surs) kažejo, da so se gostinske storitve v restavracijah in gostilnah maja na mesečni ravni zvišale za 1,2 odstotka, na letni ravni pa za 2,4 odstotka, kar je nekoliko nad povprečjem slovenske inflacije, ki je na letni ravni znašala 2,1 odstotka, na mesečni ravni pa 0,9 odstotka. Pri tem je zanimivo, da se cene v trgovinah praktično niso spremenile. Brezalkoholne pijače so od maja lani ostale enake, pri čemer so se sadni in zelenjavni sokovi celo pocenili za dva odstotka, kava pa za 0,6 odstotka. Alkoholne pijače so se sicer podražile, a le za 0,1 odstotka, od tega žgane pijače za 0,2 in pivo za 0,4 odstotka.

Cvar: Dvigom cen se ne bo dalo izogniti Blaž Cvar, predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS, meni, da se bodo cene gostinskih storitev zviševale tudi v primeru, če se cene surovin in artiklov ne bodo dražile. »Zaradi navala na gostilne po dolgem obdobju zaprtja, novih bonov in strašenja z novimi sevi, bodo gostinci pred morebitnimi novimi ukrepi višali cene in reševali bilanco, kolikor se jo bo dalo. Ob tem pa na podražitve vplivajo tudi še vedno omejene kapacitete v lokalih, še zlasti pa cena dela, ki kljub prenizkim plačam v gostinstvu predstavlja tudi do 40 odstotkov prometa,« ugotavlja Cvar. Na svoj predlog o začasnem znižanju DDV na gostinske storitve niso, kot dodaja, nikoli prejeli obrazložitve - na gospodarskem ministrstvu so jim zgolj večkrat pojasnili, da finančno ministrstvo tega ukrepa ne podpira. Sicer pa po Cvarovi oceni za dvige cen v centrih večjih mest in na Obali niti ni več veliko prostora, rezerve vidi predvsem na podeželju, kjer so cene v primerjavi z Ljubljano in Obalo nižje tudi za 40 do 50 odstotkov.