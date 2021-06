Kot so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica, je dečka močan rečni tok po nekaj minutah premagal in ga potisnili pod gladino vode. Takoj zatem sta utapljajočemu otroku na pomoč priskočila trenerka in občan, ki se je takrat naključno nahajal v bližini in slišal klice na pomoč. Slednjima utapljajočega otroka ni uspelo rešiti do prihoda novogoriških policistov in poklicnih gasilcev s potapljači na kraj dogodka, ki so nato nadaljevali reševanje dečka in ga po nekaj minutah uspeli rešiti ter izvleči na levi breg Soče.

Potem so reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma (ZD) Nova Gorica in člani enote za hitre intervencije novogoriške civilne zaščite skupaj z zdravnico iz ZD Nova Gorica začeli oživljanje otroka, vendar žal neuspešno.

Nesreča se je zgodila na reki Soči pri kajak centru kjer je reka odnesla dečka, sicer člana kajakaškega kluba, v smeri proti državni meji z Italijo. Takoj po prijavi je regijski center za obveščanje poleg policistov in kriminalistov z območja PU Nova Gorica na kraj napotil tudi novogoriške poklicne gasilce s potapljači, reševalce Nujne medicinske pomoči ZD Nova Gorica in člane enote za hitre intervencije, ki so se nemudoma vključili v reševanje mlajše osebe po strugi in obrežju reke Soče pod kajakaškim centrom v smeri Italije.