Digitalna zelena potrdila za lažje prečkanje meja znotraj EU bodo v veljavo stopila že 1. julija. Evropska digitalna covidna potrdila bodo priznana v vseh državah članicah EU. Pomagala bodo omogočiti usklajeno odpravljanje trenutno veljavnih potovalnih omejitev. Države članice imetnikom digitalnega covidnega potrdila ne bodo nalagale dodatnih omejitev potovanj, razen če bodo potrebne in sorazmerne za varovanje javnega zdravja, zagotavljajo pri evropski komisiji.

Evropsko digitalno covidno potrdilo vsebuje kodo QR (nekakšno bolj zapleteno črtno kodo) z digitalnim podpisom za zaščito pred ponarejanjem. Ob preverjanju pristnosti potrdila se elektronsko odčita koda QR in preveri podpis. Evropska komisija je vzpostavila portal, ki omogoča preverjanje vseh podpisov potrdil v EU. Osebni podatki imetnice oziroma imetnika potrdila se v ta portal ne bodo posredovali, saj to ni potrebno za preverjanje digitalnega podpisa.

V Sloveniji bo digitalno zeleno potrdilo možno prevzeti prek sistema eZdravje oziroma portala zVem. Prevzel ga bo lahko vsak posameznik, ki je cepljen, ima veljaven negativen test ali je prebolel covid-19, za dostop pa bo potreboval digitalno mobilno identiteto smsPASS ali veljavno digitalno potrdilo identitete. Pri tem je treba biti pozoren na to, da je veljavnost negativnih testov časovno omejena, s tem pa je časovno omejena tudi veljavnost digitalnih zelenih potrdil, ki so vezana na negativne teste.

Evropsko digitalno covidno potrdilo vsebuje ime in priimek, datum rojstva, datum izdaje, ustrezne informacije o cepivu, testu ali preboleli bolezni ter edinstveno oznako. Ti podatki ostanejo na potrdilu in jih ob preverjanju v drugi državi članici ne smejo shraniti. Preverjali se bosta zgolj veljavnost in pristnost potrdila oziroma kdo je potrdilo izdal in podpisal. Potrdilo lahko prejme vsaka cepljena oseba, ne glede na to, katero cepivo proti covidu-19 je prejela.

Ixtlan Team brez konkurence

Močno se mudi tudi s samo vzpostavitvijo sistema za prevzemanje potrdila. Slovenija je bila v času pisanja tega besedila sicer tehnično že pripravljena na povezavo z evropskim portalom za covidna potrdila, a ta povezava še ni bila tudi dejansko vzpostavljena. Izdelavo digitalnega zelenega potrdila za Slovenijo je NIJZ, ki je odgovoren za upravljanje s portalom zVEM, zaupal podjetju Ixtlan Team, ki je že sedaj odgovorno za vzdrževanje portala zVEM. Podjetje je sicer v lasti Grege in Katjuše Lambergar ter še petih manjših solastnikov. NIJZ je z Ixtlan Teamom podpisalo pogodbo v višini 1.038.220 evrov za vzpostavitev sistema za izdelavo, izdajanje in za prevzemanje digitalnega zelenega potrdila do 30. 6. 2021. Pogodba med drugim predvideva izdelavo mobilne aplikacije, ki bo državo stala 115 tisoč evrov, ter vzdrževanje za 12 mesecev (78 tisoč evrov) in nadgradnje (190 tisoč evrov).

NIJZ in Ixtlan Team sta pogodbo za sistem digitalnega zelenega potrdila podpisala 9. 6. 2021, konkurence pri oddaji ponudbe pa podjetje ni imelo. Pri NIJZ namreč pravijo, da je zaradi predhodnega poznavanja sistema portala zVEM, na katerega bo priklopljen sistem za izdajo digitalnega zelenega potrdila, podjetje Ixtlan Team edino zmožno izvesti javno naročilo v predvidenem roku. NIJZ je pri podelitvi posla izbralo pogajanja brez predhodne objave, ki so prihranjena za skrajno nujne primere, odločitev pa utemeljujejo z oceno, da bi vsako odlašanje z izvedbo javnega naročila onemogočilo vzpostavitev sistema do predvidenega roka 30. 6. 2021.