Takole so ob razglasitvi samostojnosti 25. junija 1991 prvič dvignili zastavo nove države. Trideset let kasneje na ta dan, torej jutri, spet praznujemo dan državnosti. Bralcem Dnevnika ob prazniku čestitamo in želimo čim bolj radoživo praznovanje. Dnevnik na jutrišnji praznični dan ne bo izšel, že naslednji dan, v soboto, pa bomo spet z vami. (Foto: Tomaž Skale)