Lahko Slovenija ugasne TEŠ in nuklearko?

Če bi sledili podnebnim ciljem ter skorajda hkrati ugasnili TEŠ in NEK, bi morali delež obnovljivih virov energije že do leta 2030 povečati na 55 odstotkov. To bi slovenskim uporabnikom prineslo za 14 odstotkov višje stroške, kot če sledimo bistveno manj ambicioznemu NEPN.