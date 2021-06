»Kakšen idiot sem bil!« se danes po glavi tolče 56-letni Britanec James, ki je pred štirimi leti z zaroko z dvajset let mlajšo Ukrajinko stopil na novo, ljubezni polno pot svojega življenja. Tako je vsaj mislil, a se je zelo motil. Njegove sanje so se kmalu po lažni poroki s čudovito, dolgolaso svetlolasko spremenile v nočno moro, v kateri je poleg »žene« izgubil tudi skoraj 250 tisoč evrov življenjskih prihrankov ter dostojanstvo. Postal je žrtev ljubezenske prevare.

Enajst mesecev po prvem zmenku sta se zaročila. Ker bi jima papirologija za selitev na Otok vzela več let, se je on preselil k njej. Zaradi »koruptivnosti bank« je 200.000 evrov za nakup stanovanja na Irinino pobudo nakazal na račun načrtovalke porok Kristine. Hišica iz kart se je počasi začela podirati. Da bi prišla do denarja, sta se morala s Kristino poročiti, s čimer se je strinjala tudi Irina, ki bi ga sicer zapustila, saj je želela imeti stanovanje še pred njuno »pravo« poroko. »Ko sem se poročil s Kristino, je Irina skakala od navdušenja,« se spominja James. In kako ne bi? Banka je sprostila 200 tisočakov, ki naj bi jih porabili za nakup stanovanja. Kasneje je izvedel, da je to stalo le 60.000, polovica je bila v lasti Kristine.

James je izmišljeno ime, saj bi se Britanec od sramu najraje pogreznil v zemljo. Zgodbe doslej ni zaupal nikomur, ne družini ne prijateljem, s prispevkom na BBC pa skuša pred kremplji goljufov rešiti sebi podobnega naivneža. Ukrajina je ena najrevnejših evropskih držav, ima pa zelo živahno in uspešno industrijo zmenkarij. James v Odesso ni šel iskat ljubezni, ampak je leta 2015 kot humanitarni delavec šel na pomoč otrokom. Njegova prevajalka Julia ga je spoznala s takrat 32 let staro, že dvakrat ločeno Irino. Odlično sta se ujela, se redno dobivala, a je bila zaradi jezikovne prepreke vedno z njima tudi Julia. »Pričaral si mi pravo pravljico. Hvala ti. Zaupam ti, da me boš osrečil. Ljubim te,« mu je nekoč pisala prek mobilne aplikacije. Hodila sta na drage večerje, v opero in še kam. Intimnosti ni bilo. Irina ni verjela v spolnost pred poroko. »Všeč mi je bilo, da ima načela. Zdelo se mi je, da so jo dobro vzgojili,« si je takrat mislil James.

Nad njiju poslal zasebnega detektiva

Dan kasneje sta imela z Irino svatbo. Njegov načrt je bil uživati, v naslednjem tednu pa urediti ločitev od Kristine. Za zabavo je plačal 20.000 evrov, šele danes pa se zaveda, da so bile cene napihnjene, gostje najeti, Irinina »mama« pa je bila pravzaprav mama prevajalke. James je bil edini, ki ni vedel, da je vse skupaj velika prevara. Še huje – poročeni sta bili tako Irina kot Kristina, ki se je za potrebe poroke z Jamesom za kratek čas ločila. Poročno noč je namesto z Irino preživel v bolnišnici, prepričan je, da mu je nekdo zastrupil pijačo. Irina ga je obtožila, da se je napil in jo osramotil pred vso družino, naslednjih nekaj tednov pa se nista videla, ker je imela zdravstvene težave. »Ne moreš me obiskati, ker nisi zares moj mož,« mu je pisala. Za zdravila in stroške ji je poslal še več kot deset tisoč evrov. Sčasoma je končno doumel, da so ga ženske oskubile, skupaj za okoli 250 tisoč evrov, dve tretjini življenjskih prihrankov. »Še danes ne morem razumeti, zakaj bi se kdo tako obnašal,« razmišlja štiri leta kasneje.

Njegov edini cilj je dobiti denar nazaj. Imel je dokumente, bančne izpiske in Irinina sporočila, ni pa računal na ne najbolje delujoč ukrajinski sodni sistem. »Policisti so se mi smejali v obraz,« je bil zgrožen, ko je večkrat prijavil goljufijo. Kristino in Irino so sicer zaslišali, a ju niso ovadili, je pa James po ločitvi od načrtovalke porok prevzel lastništvo stanovanja. Razočaran nad odnosom policije je najel zasebnega detektiva, lokalnega Sherlocka Holmesa. »Ne sodelujemo s policijo. Denar so mu pobrali nezakonito, zato ga skušamo tudi mi na nekoliko nezakonite načine dobiti nazaj,« je za BBC povedal detektiv Robert Papinjan. Ena od njegovih metod je tudi ustrahovanje. Za svoje delo je dobil 3000 evrov plačila vnaprej, upravičen je še do skoraj tretjine zneska, ki mu ga bo uspelo dobiti nazaj. James po tako slabi izkušnji ni preveč optimističen glede vračila. In kako bi se odzval na komentar, da bi samo naiven bedak padel na takšno zvijačo? »Prav bi imeli. Res sem bedak,« se strinja.