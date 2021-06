Nogometaši na evropskem prvenstvu bodo danes končali s predtekmovanji. Razburljivo je bilo bilo na obeh popoldanskih tekmah. Španci so visoko zmagali, potem ko je Morata v deseti minuti zastreljal že drugo enajstmetrovko za Špance na letošnjem EP. Španci so tako z obrestmi obračunali vso neučinkovitost s prvih dveh tekem. Švedi so na krilih razigranega Forsberga proti Poljski povedli z 2:0, za izenačenje je poskrbel Lewandowski z dvema goloma. Zmago je Švedom priigral Claesson z golom v 94. minuti. Zvečer ob 21. uri bosta tekmi v skupini F Nemčija – Madžarska in Portugalska – Francija.

Slovaški vratar Dubravka od junaka do osmoljenca

Potem ko je Španija na prvih dveh tekmah osvojila le dve točki, je selektor Enrique za dvoboj s Slovaško v Sevilli premešal začetno enajsterico, v kateri so bili štirje novi obrazi Azpilicueta, Garcia, Sarabia in Busquets, ki se je vrnil po okužbi s koronavirusom. Španci so začeli silovito in imeli v 11. minuti sijajno priložnost za vodstvo, potem ko je Hromada zgrešil žogo in v kazenskem prostoru brcnil Kokeja. Odgovornost ob enajstmetrovki je prevzel Morata, a je slovaški vratar Dubravka njegov slab polvisok strel z lahkoto ubranil. To je bila že peta zaporedna zastreljana enajstmetrovka Španije in že šesta na letošnjem evropskem prvenstva.

V nadaljevanju so imeli Španci festival zapravljanja priložnosti (Sarabia, Pedri Morata). Če je bil Dubravka najprej junak, je bil postal osmoljenec, saj je Špancem podaril dva gola v prvem polčasu. V 30. minuti si je zabil neverjeten avtogol. Sarabia je s strelom od daleč stresel prečko, žoga se je odbila visoko v zrak, ko pa je začela padati, jo je Dubravka želel preko prečke poslati v kot, a jo je zabil v lasten gol. To je bil že sedmi avtogol na leošnjem EP. V dodatku prvega polčasa je Dubravka znova slabo posredoval, Moreno je bil podajalec, strelec z glavo po nebeškem skoku pa Lapotre. Zadetek centralnega branilca je bil prvi za Španijo, saj je bil rojen v Franciji, kjer je bil stalni član vseh mlajših selekcij (51 tekem). Ker pet let ni dočakal vabila v člansko vrsto Francije, je zaigral za Španijo, potem ko je letos prejel državljanstvo. O nemoči Slovakov vse pove podatek, da v prvem polčasu niso niti enkrat streljali na španski gol, prvič pa jim je to uspelo v 55. minuti, a je bil poskus povsem nenevaren. Slovaških upov na preobrat je bilo konec, ko so Španci po lepi akciji izigrali statično obrambo tekmece, strelec pa je bila Sarabia. Slovaška igra je povsem razpadla in med strelce se je takoj po vstopu v igro vpisal Torres, Kucka pa je zadel lastno mrežo in poskrbel že za osmi avtogol na prvenstvu.