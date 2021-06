A ona na koncu le ni pozabila na nas, izkoristila je zadnji šolski dan, da je z nami delila svoje modre misli: »Za nami je še eno zelo drugačno šolsko leto. Čeprav polno neznank in nepredvidljivih korakov, nam je odpiralo vrata k novim znanjem in spoznanjem. Le dovoliti smo si morali to in odločno hoditi po poti znanja naprej.« Ter dodala: »Prek informacij o poteku letošnjega šolskega leta in vseh njegovih poti in stranpoti se pripravljajo številne strokovne smernice in predlogi ukrepov za okrevanje, za jutrišnji dan šolskega prostora.«

A če smemo, bi jo na tej točki prosili, naj odloži delo in počiva tako, kot je minulih nekaj mesecev. Ker šolanje je še najbolje teklo, ko ministrice nismo ne videli ne opazili. In še vedno je bilo najslabše takrat, ko je »pripravila ukrepe« – in še zlasti, ko jih je utemeljevala. Zato ji želimo čimprejšnje in čim daljše ter čim bolj sproščene ter dela proste počitnice.