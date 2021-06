»Verjetno čez dvajset tisoč evrov,« je Drago mirno odgovoril na vprašanje, koliko »tehta« njegov dodge WC-52, legendarno vozilo ameriške vojske iz druge svetovne vojne, ki ga je nekoč kupil na Dunaju in ga – podobno kot njegovi prijatelji Jeepove Willyse – uredil do zadnje potankosti ter ga filigransko natančno približal izvirniku. Kot bi človek imel pred očmi plastično maketo tega svetovno znanega ameriškega vojnega vozila, s katerim so prevažali tako vojake kot oficirje nižjega ranga.

Kolikšna je poraba takšnega osemdesetletnega šestvaljnika s skoraj 4000-kubičnim motorjem in 92 konjskimi močmi? »Ne gre za galone bencina in sploh ne gre za denar. Gre za strast in gre preprosto za to, da človek nekaj dela iz ljubezni. Če povem po pravici, niti ne vem, koliko žre. Če ga ženem, žre več, če po cesti 'jadram' počasi in z malo obrati, pije manj,« je odvrnil. Enak odgovor je podal njegov društveni prijatelj Branko Korat iz Črne na Koroškem, ki se je v Ljutomer, do prleškega ljubitelja vojaških starodobnikov Hermana Laha, pripeljal z enakim, le leto mlajšim dodgeem.

Diagnoza: smet v filtru

Fantje vozila, kakopak, vzdržujejo in nadgrajujejo sami in si pri tem pomagajo. Če je eden boljši pri avtoelektriki, je drugi mojster finomehanike, tretji obvlada »kleparijo« in s skupnimi močmi so te dni na panoramski vožnji po Prlekiji to tudi dokazali. Pred Moto, namenili pa so se do Mure, je Drago, ki je vozil za domačinom Hermanom, poznavalsko, predvsem pa povsem mirno in nič nervozno, kot se to utegne hitro zgoditi ob dandanašnjem tempu, opazujoč vzvratno ogledalo namignil, da se je pripetilo »nekaj večjega«. Kakšnih dvesto metrov za njim so stala druga vozila ekipe, ki jo je spremljal Miran iz Društva starodobnih policijskih vozil s svojo plavo milico, in ni bilo druge: Drago je obrnil težko zverino ter se skupaj s Hermanom, ki je okretnega willysa s prikolico vred obrnil kar na cestišču, vrnil do preostalih. Diagnoza je bila starodobniku hitro postavljena, smet v filtru, in Fordova mašina v willysu je spet tiho zapredla kot dobro utečena »singerica«.

»Tako je to. Lani smo, denimo, kar med turo Andreju zamenjali polos, ki mu je počila. Zmeraj je nekaj, a zmeraj zadeve tudi saniramo,« je radovednim domačinom, ki so se zbrali okrog arhaičnih vozil, razlagal Drago, ko so prispeli pred prleško amazonko, obdano z gostoraslimi topoli in vrbami ter nérodi. Po fotografski seansi se je ekipa opravila v Križevce pri Ljutomeru, kjer jih je pri lokalnem oštarijažu Šadlu čakala kisla juha. Starodobniki, parkirani ob cesti, so seveda vpijali poglede mimovozečih in tudi domačini, ki so prihajali od svete maše, so z nostalgijo zrli v olivno zelene opomnike nekih starih časov, ki v človeško zavest hočeš nočeš prikličejo spomin na zmago in na konec Hitlerjeve nacistične ere, na konec vojnega grozodejstva.