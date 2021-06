Jasno z Andrejem Velkavrhom: Dan ni več dnevu enak

Vroče je že nekaj dni, vreme je dokaj stabilno, še nevihte so se nas skoraj naveličale. A če vreme pogledamo pod povečevalnim steklom, se nam odprejo zanimive podrobnosti. Tako je, dan ni dnevu enak, to velja le za površnega opazovalca. V nedeljo in ponedeljek je bilo v zraku veliko puščavskega peska, razgledov skoraj ni bilo, vse je bilo nekam rumenkasto zamegljeno. Vročino čez dan lažje prenašamo, če se lahko čez noč ohladimo. A prav noči so bile tudi zelo tople. Ne samo zelo topla zračna masa, k manjšemu nočnemu ohlajanju sta prispevala tudi višja vlažnost zraka in veter, ki se je umiril šele bolj pozno zvečer.