Lažno predsedovanje Evropski uniji

To je sedaj moda. Tudi Kitajska se intenzivno pripravlja na predsedovanje Evropski uniji. Vsi znaki kažejo v to smer. Njeni voditelji vztrajno poskušajo razumeti najnovejše interpretacije evropskih vrednot in jih prenesti v kitajsko okolje. Ob tem imajo tudi izvirne ideje, ki se vztrajno pretakajo v Evropo. Med evropskimi politikami in kitajskim razumevanjem družbenega reda je vedno več sozvočja. V predpripravah na predsedovanje so intenzivno zaposleni z zagotavljanjem svobode izražanja v Hongkongu. Predsednica hongkonške uprave Carrie Lam je odločno zanikala, da bi bila svoboda izražanja v mestu ogrožena, ker je policija vdrla v prostore časopisa Dnevno jabolko, aretirala pet urednikov in najbolj vidnega kolumnista. Urednike, ker so objavljali lažne novice, kolumnista, ker je objavljal lažna mnenja.