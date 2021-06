Ob 30. obletnici osamosvojitve: Ne računajte na nas

Domala 600.000 državljank in državljanov Republike Slovenije je dandanašnji starih 30 let ali manj in so bili torej rojeni po osamosvojitvi države. V deležu vseh državljanov Republike Slovenije predstavljajo dobrih 30 odstotkov. Z desetdnevno vojno leta 1991 in z dogodki konec 80. let nimajo nobene osebne izkušnje, o tem obdobju ne hranijo nobenega spomina. Nadaljnjih 230.000 državljanov je bilo leta 1991 starih deset let in manj, zato jih na osamosvojitvena leta veže kvečjemu šibak osebni spomin. Če še te številke preračunamo v deleže, pridemo do podatka, nad katerim bi se zamislil vsak razumen politik, ki ljudstvo nagovarja z državnih proslav: po tridesetih letih so junaške bitke, ukane, načrti taktičnih operacij, skrivni sestanki, velike demonstracije in ustanovni kongresi kvečjemu zanimiva, a v vseh teh desetletjih tudi zlajnana pripoved že za 42 odstotkov ljudi, ki imajo potni list s slovenskim grbom. Prav za vse, za nas 99 odstotkov, ki nas nikoli ne bodo posadili v prve vrste, ker se v minulih desetletjih nismo kvalificirali niti v inflatorno pripenjanje raznih redov za zasluge, ker nismo napisali nobenih memoarov, nobenega članka, ker po Sloveniji nismo trosili letakov z odtisnjenim Triglavom oziroma se z ničimer takim ne postavljamo, pa so take uprizoritve državnih proslav in take interpretacije vsakoletni festival slabega okusa. Že videno v predpreteklosti.