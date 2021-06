Kondomi letos le kot spominek

Mednarodni olimpijski komite je v priročniku olimpijkam in olimpijcem svetoval vzdrževanje dvometrske medsebojne razdalje v olimpijski vasi, organizatorji pa so vseeno želeli deliti brezplačne kondome. Zdaj so se ob spoznanju, da eno ne gre z drugim, odločili za drugačen pristop.