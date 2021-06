Izraelsko-francoska kriminalna združba je več mesecev dobivala denar na račun novega koronavirusa. Državni proračun Francije so nepridipravi olajšali za okoli dvanajst milijonov evrov, do katerih so se dokopali s pomočjo koronadodatkov za brezposelnost, so sporočili z Evropskega policijskega urada (Europol). Za državno pomoč je zaprosilo okoli 3600 slamnatih podjetij in jo tudi dobilo, denar so s francoskih bank nemudoma nakazali v tujino, nato pa jih zamenjali v kriptovalute. Združbo je v koordinirani operaciji razbila francosko-izraelska policijska naveza, aretirali so šest ljudi in zasegli okoli dva milijona evrov gotovine ter šest milijonov evrov na bančnih računih.

Glavnega osumljenca, 30 let starega moškega s francoskim in izraelskim potnim listom, so prejšnjo sredo ob petih zjutraj s soprogo vred aretirali v kraju Replonges blizu meje s Švico, ko je dvojica skušala pobegniti v Ženevo, od koder sta imela let v Tel Aviv. Le nekaj ur pozneje so v Parizu prijeli še nekaj njunih pajdašev, ki so bili v sorodu z njima. Zvečer so v parkirni hiši odkrili 1,7 milijona evrov gotovine, nekaj tisoč dolarjev, tri luksuzne ure, vredne več kot 200.000 evrov, in nakit, vreden okoli 30.000 evrov. Dragocenosti in bankovci so bili skriti v vrečah, odpornih proti ognju in vodi. Francoske oblasti so poleg tega na bančnih računih odkrile še okoli šest milijonov evrov. V istem času so tudi v Izraelu prijeli nekaj osumljenih. tak