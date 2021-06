Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2015 s ciljem ponuditi napredne in inovativne rešitve v očesni industriji, s katerimi lahko specialisti ponudijo pacientom boljšo storitev in hitrejšo nego. Globalni trendi kažejo, da bo do leta 2050 kar polovica svetovne populacije kratkovidne, zato postaja hitra diagnostika, preprečevanje in zdravljenje očesnih problemov ena izmed največjih prioritet globalnega zdravstva. S prvo rešitvijo – aplikacijo Smart Optometry, ki jo uporablja več kot 150.000 očesnih zdravnikov po svetu – naslavljajo prav to težavo, medtem ko je njihova glavna rešitev trening vida za otroke AmblyoPlay, ki je že pomagala tisočim otrok rešiti njihove očesne težave, kakršne so leno oko, strabizem in nezadostna konvergenca.

Privlačen trening vida Čeprav te težave zvenijo kot precej nišni problem, prizadenejo kar do pet odstotkov celotne svetovne populacije. K sreči je večina teh težav rešljivih s prilagojenimi vajami, ki jih ponuja AmblyoPlay. »Kar 80 odstotkov vsega znanja sprejmemo skozi vid, z branjem, opazovanjem. Lahko si torej mislite, kako slab vid vpliva na otrokov razvoj in njegov akademski uspeh, da ne omenjamo drugih aspektov življenja,« pove Žan Menart, direktor podjetja Smart Optometry. »Trenutne metode treningov vida so ponavljajoče in dolgočasne, zaradi česar jih otroci ne izvajajo dovolj redno. Izjemno pomembno nam je bilo, da je naša rešitev privlačna, saj lahko le z rednim in resnim izvajanjem vaj dosegamo dobre rezultate terapije,« doda Menart.