»Danes Uefa ponosno nosi mavrične barve,« je na začetku sporočila zapisala Uefa, na čelu katere je Slovenec Aleksander Čeferin.

»Nekateri ljudje so Uefino odločitev, da zavrne zahtevo münchenskega mestnega sveta, da bi bil stadion med tekmo mavrično obarvan, interpretirali kot 'politično'. Nasprotno, sama prošnja je politična, povezana s prisotnostjo madžarske nogometne reprezentance na stadionu, ko se bo drevi pomerila z Nemčijo,« je pojasnila Uefa in dodala: "Za Uefo mavrica ni političen simbol, ampak znak naše skupne zavezanosti za bolj raznoliko in vključujočo družbo.

Münchenski mestni svet je z omenjeno pobudo želel izraziti nestrinjanje z madžarsko vlado, ki je nedavno sprejela zakon, ki omejuje pravice mladih do informiranja glede homoseksualnosti in transseksualnosti. Uefa je na pobudo mestnega sveta odgovorila, da je »politično in versko nevtralna organizacija« zato je, »glede na politični kontekst« sprejela odločitev, da pobudo zavrne.

Barve mavrice so simbol za sprejemanje in enakopravnost ljudi, ki se ne identificirajo s tradicionalnimi vlogami moških in žensk ali drugimi normami, ki se nanašajo na spol in spolnost.

Po vsej Nemčiji naj bi se nocoj številni nemški nogometni stadioni in javne stavbe kljub vsemu osvetlili v mavričnih barvah, kot odgovor pa to pa bodo stadioni na Madžarskem obarvani v barve madžarske zastave.

Nemčija in Madžarska se bosta v zadnji tekmi skupinskega dela EP pomerili danes ob 21. uri.