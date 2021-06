V utemeljitvi odlikovanja so se v predsednikovem uradu med drugim spomnili začetkov agencije, ki je nastala ob rojstvu države in tako postala tudi njena uradna pričevalka. »Slovenska tiskovna agencija in samostojna Republika Slovenija sta nerazdružljivi vrstnici. Rodili sta se v prelomnem trenutku, skupaj šli skozi pretrese osamosvajanja in skupaj odraščali. Obe sta nastali iz nuje in vznesenosti, zdaj pa obe vstopata v novo zrelostno obdobje. Tudi danes je verodostojnost informacij enako pomembna, kot je bila pred tridesetimi leti, zato sta vloga in odgovornost Slovenske tiskovne agencije še naprej nenadomestljivi,« so navedli.

Spreminjala, rasla in prilagajala se je tudi STA

V 30 letih se je STA razvila v sodoben agencijski servis. V tem času se je Slovenija utrdila in razvila, mediji pa so se bistveno spreminjali. Spreminjala, rasla in prilagajala se je tudi STA, ob tem pa je ohranila poslanstvo obveščanja tuje javnosti o dogajanju v Sloveniji in njen angleški servis je vodilni dnevnoinformativni vir v angleškem jeziku v Sloveniji.

Glede potreb domače javnosti pa je njen razvoj, kot so utemeljili, sledil oblikovanju slovenske družbe in medijev. Spremlja in poroča o vseh področjih življenja v Sloveniji od politike in gospodarstva do kulture, športa, znanosti, šolstva. Vsak dan objavi več kot 350 novic v slovenskem in angleškem jeziku, z lokalnimi dopisništvi spremlja in opisuje dogajanje v lokalnih okoljih ter s tem povezuje Slovenijo. "Brez njenega dela bi prenekateri dogodki ostali nevidni in neznani," so še izpostavili.

Odlikovanje sta na današnji slovesnosti sprejela odgovorna urednica agencije Barbara Štrukelj in direktor STA Bojan Veselinovič. Ob prejemu nagrade je poudaril, da so avtonomne in institucionalno ter finančno neodvisne agencije zlati standard svobode medijev, demokracije in spoštovanja pravice do obveščenosti.