Odločitev o ukinitvi časnika Apple Daily je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zadnji udarec svoboščinam Hongkonga.

Apple Daily je že dolgo trn v Pekingu zaradi podpore hongkonškemu demokratičnemu gibanju in ostre kritike kitajskih avtoritarnih voditeljev, ki v preteklosti niso skrivali, da si želijo ukinitve časopisa. Novi varnostni zakon so izkoristili za njegov hiter konec.

Lastnik časnika Jimmy Lai je trenutno v zaporu zaradi sodelovanja na demokratičnih protestih. Je med prvimi, ki so jih obtožili na podlagi omenjenega zakona, ki je bil sprejet lani.

Zadnje poglavje v 26-letni zgodovini omenjenega časnika je bilo napisano minuli teden, ko so oblasti na podlagi zakona o nacionalni varnosti vdrle v redakcijo časopisa, aretirale šest visokih predstavnikov in zamrznile premoženje časnika. To je končalo njegovo zmožnost za poslovanje in izplačevanje plač zaposlenim.

Apple Daily je tako danes napovedal svojo ukinitev »zaradi upoštevanja varnosti svojih zaposlenih«. Časopis bo prenehal delovati ob polnoči, v četrtek pa bo izšla njegova zadnja številka, so napovedali na svoji spletni strani. Dodali so, da bo časnik na spletni strani vse posodobitve objav prav tako ustavil ob polnoči.

V Hongkongu se je sicer danes začelo prvo sojenje v skladu z novim zakonom o nacionalni varnosti. 24-letni Tong Ying-kit je obtožen dveh kaznivih dejanj - terorizma in spodbujanja k odcepitvi. Tonga so obtožili, ker naj bi z motornim kolesom zapeljal v policijo in ob tem mahal z zastavo z napisom »Osvobodite Hongkong, revolucija našega časa«.

Tong je doslej prvi Hongkonžan, ki je obtožen nasilnega dejanja po omenjenem zakonu. Doslej so sicer obtožili več kot 60 ljudi, vključno z nekaterimi najbolj znanimi prodemokratičnimi aktivisti, a so njihova dejanja povezana s političnimi stališči ali govori, ki so jih oblasti opredelile kot nezakonite.