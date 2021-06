Kar pol leta, od januarja do pred nekaj dnevi, je 58-letnik na Visu izkoriščal štiri Nepalce, ki jih na Hrvaško zvabil z obljubo o dobrem plačilu za dobro opravljeno delo. Ko je četverica tujcev, starih od 32 do 42 let, prispela na otok, jim je pobral dokumente ter jih namestil v neki taverni v kraju Žena Glava. »Prostori so bili neprimerni za življenje,« so sporočili s policije. Zanj so prisilno tudi delali, domnevno vse od jutra do večera in to v neprimernih razmerah ter brez plačila, največkrat jih je izrabil za gradbeniška dela in za čiščenje, poročajo hrvaški mediji. Vzel jim je dokumente in jim tako kratil svobodo, jim pa je pa obljubil, da se bodo lahko prosto gibali, ko jim bo uredil delovno dovoljenje. »Vedel je, da je to nemogoče,« pravijo na policiji.

Končno svobodni Dolge mesece je četverico v izjemno slabi finančni situaciji vlekel za nos in jim obljubljal pomoč, a da ga morajo v zameno dotlej poslušati in ubogati. Zažugal jim je, naj z nikomer ne govorijo in naj pazijo, da jih ne opazi noben domačin. Po neuradnih informacijah so ravno ti poklicali policijo in prijavili »čudno skupino« neznanih ljudi, ki se potika po otoku. Policija je četverico »osvobodila« in jo predala Rdečemu križu, 58-letnik pa je v priporu zaradi suma trgovine z ljudmi.