(Nedeljski dnevnik) Intervju - Akademik prof. dr. Matjaž Kmecl: »Slovenija je igrača na robu evropskega odra«

Te dni bodo vihrale zastave v čast dneva državnosti in treh desetletij življenja v samostojni Sloveniji. Veterani bodo bržkone spet bolj ponosno dvignili svoja ramena, posamezniki bodo še bolj prepričani, da brez njih ne bi živeli v svoji državi, temveč bi bili še vedno podjarmljeni… Le malokdo se bo v teh dneh spomnil na predsedstvo Republike Slovenije, ki je 28. septembra 1990 z ustavnim zakonom za izvedbo ustavnih amandmajev 96 in 97 k Ustavi Republike Slovenije na področju ljudske obrambe prevzelo pristojnost nad Teritorialno obrambo v miru in izrednih razmerah. S tem je predsedstvo Republike Slovenije (Milan Kučan, Matjaž Kmecl, Ivan Oman, Dušan Plut in Ciril Zlobec) postalo njen poveljnik.