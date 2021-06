Nikoli si ni mislila, da bo to kdaj izrekla, a danes, po več kot letu dni nenavadnega šolanja, se ji zdi ocenjevanje odlična stvar. »S tem utrdiš znanje, več si zapomniš. Sama pri sebi vidim: pri tistih predmetih, kjer ni bilo ocenjevanj, ne vem osnovnih svari. Pri drugih, pa čeprav niso prav pri vrhu mojega zanimanja, pa kar nekaj znam.« Njena druga ugotovitev glede šole na daljavo je, da je težje slediti učiteljici 45 minut na videokonferenci kot 45 minut sedeti pri pouku v šoli.

Zaradi oteženih razmer je bila letošnja matura prilagojena, a kot pravi Maja, prilagoditve v nobenem primeru ne morejo izravnati dejstva, da so se dijaki v zadnjem obdobju eno celo šolsko leto izobraževali na daljavo. Ugotavlja tudi, da je bilo dobršnemu delu dijakov po vsej tej zmedi in porušeni rutini težko znova zbrati motivacijo za sedenje za mizo. Dobro opravljene mature pa brez tega žal ni.

Maturantski izlet po Sloveniji

Srednješolsko obdobje se obredno konča z gala maturantskim plesom in brezskrbnim izletom v tople kraje. V Majinem razredu so že imeli rezerviran in plačan izlet v Španijo, a so ga morali zaradi razmer odpovedati. »Zamenjali smo ga za izlet po Sloveniji, kar je izpadlo odlično. Čeprav smo se na začetku spraševali, kaj novega bi še lahko videli v Bovcu ali Portorožu, smo na koncu doživeli pravo maturantsko vzdušje, ves teden smo bili povezani s sošolci in profesorji. Uživali smo, se pogovarjali, tudi zabavali. Vesela sem za to izkušnjo, mi je pa zato toliko bolj žal, da smo generacija, ki je ostala brez maturantskega plesa. Brez priložnosti, da se oblečemo v slovesna oblačila, da si dekleta obujemo visoke pete, fantje nadenejo suknjiče in na parketu zaplešemo klasične plese. To vsi zelo pogrešamo, a smo velika šola in plesa preprosto nismo mogli izpeljati,« pripoveduje.

Kljub vsem črnim oblakom se ne strinja, da so mladi zaradi posledic epidemije izgubljena generacija. »Eno ali dve leti ti ne smeta zaznamovati vsega življenja. Res se mladi v tem obdobju še iščemo, a sem prepričana, da bodo še priložnosti, ko se bomo lahko našli. V tem letu smo denimo morali izbrati fakulteto, se odločiti, kaj bomo delali v življenju. Tudi v težkih časih torej lahko sprejemamo pomembne odločitve. Življenje nam bo še marsikaj prineslo,« se veseli prihodnosti. Vesela je tudi, ker so dijaki začeli kritično gledati na svet, ker so vstali in povedali svoje mnenje ter se družbeno angažirali.

Ne skriva pa, da jo skrbi za vse mlade, ki so se zaradi posledic epidemije znašli v stiski: »Nekaterim je bilo zares težko, znašli so se v osebnih in družinskih težavah, hudo je bilo tam, kjer so starši izgubili službo, kjer se že prej niso razumeli, kjer je prihajalo do nasilja. Za nekatere je bila edina težava šolanja na daljavo priklop na računalnik, medtem ko so imeli drugi resnejše probleme, ne računalnika, ne povezave, ne varnega prostora doma.«