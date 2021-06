Prav nič čudnega ni, da smo v tej hudi vročini utrujeni, posledično pa manj zbrani. A ko s tem vplivamo na slabšo varnost v prometu, je to zelo nevarno tako za nas kot za ostale udeležence. Nemalo gneče je včeraj malo pred drugo uro popoldne povzročil trk dveh vozil pri hotelu Toplice na Bledu. Obe vozili sta bili nevozni, tako da so morali sicer zelo prometno cesto skozi Bled za nekaj časa zapreti. Nesreča se je zgodila, ker je voznik avta zaspal za volan, zapeljal na drugo stran ceste in trčil v drugega voznika. Na srečo poškodovanih ni bilo, nastala je le materialna škoda, so sporočili s policijske uprave Kranj.

Policisti v teh vročih dneh pozivajo še k dodatni previdnosti na cestah in opozarjajo, da proti zaspanosti ne pomaga le počitek. »Med daljšo vožnjo si vzemite čas za odmor, se sprehodite in spijte dovolj tekočine,« svetujejo v policiji. Pomembna je tudi pravilna nastavitev klime v avtu, saj temperatura ne sme preveč odstopati od tiste zunaj.