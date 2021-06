Z rešilcem so v ljubljanski klinični center odpeljali peško, ki se je včeraj dopoldan huje poškodovala v prometni nesreči v Knafljevem prehodu v Ljubljani, so sporočili s PU Ljubljana. »Voznik kombija je v coni za pešce nepravilno zapeljal vzvratno in trčil vanjo, pri čemer se je peška huje telesno poškodovala,« so zapisali v obvestilu za javnost.

Njeno življenje sicer ni ogroženo, policisti pa še zbirajo obvestila.