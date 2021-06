Spletna platforma Monitor Civicus, ki v 196 državah spremlja stanje na področju državljanskih svoboščin, vključno s svobodo izražanja, združevanja in mirnega zbiranja, je danes predstavila nov seznam držav, ki jih opazuje. Nanj je dodala Slovenijo, Kolumbijo, Etiopijo, Čad in Mjanmar, so sporočili iz zveze.

Kot so poudarili, vlada Janeza Janše od prevzema oblasti »pandemijo covida-19 uporablja kot pretvezo, da bi skušala sprejeti ukrepe, ki vplivajo na temeljne človekove pravice«. Civilnodružbene organizacije so po navedbah Civicusa deležne zmanjšanja sredstev, vlada pa svoje odločitve utemeljuje s trditvami, da bo ta denar preusmerjen v omejevanje pandemije.

Dodali so, da je ogrožena tudi pravica do mirnega zbiranja, saj je vlada med pandemijo popolnoma prepovedala proteste. »Odkar je Janša nastopil mandat, ljudje vsak petek organizirajo protivladne proteste, vendar so bili protestniki deležni nezakonitih in nesorazmernih sankcij, vključno z globami do višine 10.000 evrov,« so zapisali.

»Poleg tega je predsednik vlade na Twitterju prevzel slog nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, v okviru katerega nenehno napada in diskreditira neodvisne novinarje, jih označuje za 'lažnivce', novinarke pa je poimenoval 'prestitutke',« so zapisali.

Opozorili so še, da se s političnimi in ekonomskimi pritiski sooča tudi Slovenska tiskovna agencija (STA). Vlada je ustavila financiranje agencije, in to kljub opozorilu EU pred takšnimi poskusi pritiska na javne medijske hiše. »Hkrati izvaja pritisk na njeno vodstvo in jo tako poskuša uničiti,« so poudarili.

Slovensko vlado so pozvali, na preneha z napadi na nevladne organizacije, razveljavi odločbe, s katerimi je omejila njihovo financiranje. Med priporočili vladi sta tudi spoštovanje svobode izražanja ter prenehanje izvajanja pritiska na medijske hiše in STA.

Civicus je tudi institucije EU pozval, naj nemudoma ukrepajo v zvezi s kršitvami temeljnih pravic v Sloveniji. »Monitor Civicus je stanje v Sloveniji decembra 2020 znižal na zoženo, kar je že opozorilni znak. Zato pozivamo evropske ustanove, naj bodo pozorne na naglo krčenje civilnodružbenega prostora v Sloveniji, ki se je pod vlado Janeza Janše znašla v spirali nenehnega poslabševanja,« je povedala vodja preiskovanja civilnodružbenega prostora za Evropo v združenju Aarti Narsee.

Oceno zoženo, ki je druga najvišja na petstopenjski lestvici, ima skupaj 40 držav. Običajno jo prejmejo tiste, v katerih so demokratične svoboščine, kot so svoboda izražanja, mirnega zbiranja in združevanja, vse pogosteje kršene.