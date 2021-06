Program filmske vzgoje Roybal School of Film and Television Production bo že od jeseni v lokalnem učnem centru Edward R. Roybal dostopen za učence, stare med 14 in 16 let, načrtujejo še, da bi projekt razširili tudi na otroke drugih starosti in po več javnih šolah v Los Angelesu.

»Naš cilj je boljši razmislek o raznolikosti naše države. To pomeni, začeti zgodaj in oblikovati programe za srednje šole, ki vključujejo poučevanje o kamerah, postprodukciji ter vizualnih in zvočnih učinkih, hkrati pa predstavljajo karierne priložnosti, ki jih omogoča filmska industrija,« je dejal Clooney. Ob zaključku programa bodo sodelujoči pridobili dokazilo o uspehu, ki jih bo lahko vodilo do dobro plačanih služb. Clooney in drugi igralci bodo pri projektu sodelovali kot svetovalci.

Nov filmski program sledi podobni pobudi o glasbeni vzgoji v losangeleških srednjih šolah, ki sta jo minuli teden zagnala producenta Dr. Dre and Jimmy Iovine, piše AFP. S takšnimi projekti želijo v boljšo prihodnost usmeriti učence javnih šol, med katerimi prevladujejo mladi afriškega ali latinsko-ameriškega porekla.

Že nekaj let tudi delavci v industriji opozarjajo na pomanjkanje rasne pestrosti pred in za kamero, kar je še posebej odmevalo leta 2015 ob podelitvi oskarjev, ko je javnost glasno opozorila, da nagrade leto za letom prejemajo oziroma so zanje nominirani predvsem ustvarjalci bele polti.

Pozitivne spremembe je nakazalo aprilsko poročilo, v katerem je po navedbah AFP pisalo, da se je delež žensk in predstavnikov manjšin v filmski industriji proporcionalno povečal. Hkrati je poročilo razkrilo, da režiserke in režiserji, ki so pripadniki etničnih manjšin, za svoje filme še vedno prejmejo manj sredstev, prav tako je v filmih v filmih premalo Latinoameričanov, še povzema agencija.