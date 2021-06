V derbiju vodilnih ekip je Anglija v Londonu z 1:0 premagala Češko in potrdila prvo mesto v skupini. Hrvaška je v Glasgowu premagala Škotsko s 3:1 in si zagotovila celo drugo mesto v skupini, medtem ko je na tretjega padla Češka, ki pa bo igrala v osmini finala, saj je osvojila štiri točke. To pomeni, da bodo Čehi med štirimi tretjeuvrščenimi ekipami, ki bodo napredovale v izločilne boje.

Vlašić, Modrić in Perišić junaki hrvaške zmage v Glasgowu

Hrvaški selektor Dalić je premešal začetno enajsterico, saj je prvič v začetno enajsterico na desni bok postavil mladega Juranovića, ker je bil izkušeni Vrsaljko utrujen, v napad pa Vlašića in Petkovića, v ekipo pa se je vrnil tudi Brozović. Škotski selektor Clark ni eksperimentiral. Manjkal je s koronavirusom okuženi Glimour, ki je edini iz ekipe moral v izolacijo, potem ko so v vodstvu reprezentance zatrdili, da ni bil v stiku z nobenim igralcem, čeprav se je z njimi družil, saj so so po medmrežju zaokrožili posnetki igranja namiznega tenisa, ki pa so bili nato izbrisani. Podporo škotskim reprezentantom je pred tekmo poslala tudi legendarna rock zvezda, 76-letni Rod Stewart, ki za reprezentanco navija že 62 let. Na stadion Hampden Park med 12.000 gledalci ga ji bilo, saj ni dobil vstopnice, čeprav je zanjo ponujal 17.200 evrov.

Škoti v tekmo vstopili odločno, izpeljali nekoliko nevarnih akcij, vendar premočni niso znali kronati z golom. Ko je Hrvaška po četrt ure vzpostavila ravnotežje, je hitro prišla do vodstva v 17. minuti. Z dolgo akcijo so Hrvati izigrali obrambo Škotov, ko je Juranović poslal predložek, Perišić dobil zračni dvoboj, osamljeni Vlašić v sredini kazenskega prostora pa žogo poslal v gol. Po golu se je razmerje spremenilo, saj so kontrolo prevzeli Hrvati, ki so bili gospodarji na sredini igrišča, vendar Škoti se niso predajali v trenutkih, ko so bili v podrejenem položaju. Oboji so igrali agresivno in iskali gol. Ko je že kazalo, da bodo Hrvati prvi polčas mirno pripeljali do konca, so Škoti izenačili v 42. minuti. Po gneči v hrvaškem kazenskem prostoru, so »kockasti« žogo izbili le na njegov rob, kjer jo je pričakal vezist McGregor in z dobro merjenim strelom matiral Livakovića.

Obe ekipi sta tudi v drugi polčas krenili z motivom po zadetku, saj je le zmaga prinašala napredovanje v osmino finala. Potem ko sta priložnosti zapravila Hrvat Gvardiol in McGinn, je Hrvaška povedla v 62. minuti. Po dolgi hrvaški kombinaciji je bil škotski vratar Marshall brez možnosti, ko je Modrić z zunanjim delom stopala udaril žogo in jo z 20 metrov poslal v mrežo. Škoti so se podali v lov za izenačenjem, vendar njihovi napadi so bili stihijski in Hrvati so brez težav kontrolirali dogajanje, Tekmo so dokončno odločili v 78. minuti, ko je Modrić izvedel kot, Perišić, najboljši hrvaški igralec na prvenstvu, pa je odločno dobil zračni dvoboj in žogo z glavo poslal v mrežo. Zmaga Hrvaške je povsem zaslužena, saj je bila boljša in znova pokazala, da je najboljša takrat, ko je ji je najtežje in je pod največjim pritiskom. V šestem poskusu je Hrvaška končno premagala Škotsko.