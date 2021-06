Stadion ne bo mavričen

V protest madžarski zakonodaji in kot znamenje zagovarjanja raznolikosti so mestni svetniki v bavarskem glavnem mestu München pred dnevi predlagali, da bi na današnji tekmi med Nemčijo in Madžarsko na evropskem nogometnem prvenstvu tamkajšnji stadion osvetlili v mavričnih barvah. Vendar Uefa takšnega obarvanja stadiona včeraj ni dovolila. Poudarili so zavezanost proti vsem oblikam diskriminacije, a so svojo negativno odločitev obrazložili s tem, da morajo zaradi političnega konteksta te prošnje ostati zavezani svojemu statutu, ki jih določa kot politično in versko nevtralno organizacijo. V času tekme bodo drugi stadioni v Nemčiji vendarle zažareli v mavričnih barvah.