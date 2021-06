Po trinajstih tekmovalnih dneh bo nocoj konec skupinskega dela evropskega prvenstva. Vsi potniki v osmino finala, ki se začenja v soboto, bodo znani po razpletu v skupinah E in F, kjer so možni različni scenariji. Po današnjih tekmah bo znana tudi najboljša četverica tretjeuvrščenih reprezentanc, ki jih čaka nastop v izločilnih bojih.

V skupini E ima Švedska zagotovljeno vstopnico za napredovanje. Nasmiha se ji prvo mesto, če v Sankt Peterburgu premaga Poljsko, ki bi se z zmago prav tako razveselila napredovanja. Po dveh remijih prihaja ura resnica za Španijo, ki bi z zmago proti Slovaški izpolnila cilj in ostala v igri za evropski naslov. Španci vse tekme predtekmovanja igrajo na istem prizorišču v Sevilli, kamor je Slovaška pripotovala iz 4500 kilometrov oddaljene Rusije. V zasedbo furije se vrača kapetan Sergio Busquets, ki je prebolel koronavirus.

Vsaka poteza bo odločala o razpletu v skupini F, kjer so zbrane tri velesile. V igri za napredovanje je po remiju s Francijo ostala tudi Madžarska, ki jo čaka gostovanje v Allianz Areni proti Nemčiji. »Želimo biti igrivi in se prikazati v dobri luči. Čaka nas velik izziv in z nogami bo treba biti trdno na tleh,« pravi madžarski selektor Marco Rossi. Nemčija po izvrstni tekmi proti Portugalski načrtuje novo zmago, selektor Joachim Löw pa opozarja, da bo Madžarska trd oreh, če se bo znova branila z vsemi nogometaši. Madžarska je doslej igrala na krilih 60.000 navijačev na stadionu v Budimpešti, kjer se bosta nocoj pomerili Francija in Portugalska. Galski petelini so že v osmini finala, Portugalci pa ne smejo izgubiti, saj se lahko zgodi, da bi z drugim zaporednim porazom končali svojo zgodbo že v predtekmovanju. To bo ponovitev zadnjega finala iz leta 2016, ko je Portugalska vzela zmago v podaljšku in prvič v zgodovini pristala na vrhu Evrope. mag