Zgodba se je začela v prvem krogu predtekmovanja, ko se je vodilnemu zvezdniku Christianu Eriksenu ustavilo srce. Danska je bila pretresena, a kljub temu so nogometaši do konca odigrali uvodno tekmo s Finsko. In izgubili, čeprav so bili veliko boljši. Tudi naslednji obračun s favorizirano Belgijo se je po spodbudni igri končal brez osvojene točke, nato pa se je Danska z junaško predstavo proti Rusiji (4:1) spektakularno uvrstila v osmino finala. Bilo je tako, kot bi nogometni bogovi odločili, da mora iz skupine B poleg Belgije napredovati tudi Danska, ki z načinom igre osvaja srca navijačev po Evropi. Stadion v Köbenhavnu je ponudil pravljično kuliso in celotna država je rajala dolgo v čarobno noč.

Danska reprezentanca je leta 1992 postala prvi nogometni palček z naslovom evropskega prvaka, potem ko se je na prvenstvo uvrstila za zeleno mizo po diskvalifikaciji Jugoslavije, ki je pred tridesetimi leti razpadala na kose. Danski nogometaši na letošnjem turnirju kažejo ogromno predanost do igre in s tako izrazito energijo v moštvu je povsem realen preboj v četrtfinale, za kar bo treba v soboto v Amsterdamu premagati Wales. »Nobenega dvoma ni, da zmago proti Rusiji poklanjamo našemu junaku Eriksenu, ki nas je spremljal po televizij. Toliko lepih trenutkov smo preživeli skupaj, da ni bilo možnosti, da bi se končalo drugače. Imam občutek, da je bilo naše napredovanje zapisano v zvezdah. V naslednjo tekmo se podajamo z občutkom, da jo lahko dobimo,« napoveduje danski vezist Christian Nørgaard.

Danska je postala prva država, ki si je napredovanje v izločilne boje evropskega prvenstva priigrala po dveh porazih na uvodu skupinskega dela. Selektor Kasper Hjulmand je čutil podporo celotnega naroda: »Navijači so nam dali krila. Brez njih nam ne bi uspelo. Bilo bi zelo nepošteno, če bi ostali praznih rok po tako dobri predstavi proti Rusiji.« Danska je poleg svoje zmage z vsaj dvema goloma razlike potrebovala tudi pomoč Belgije, ki je v zaključku strla odpor Finske. Ko so navijači v Köbenhavnu izvedeli, da je Belgija povedla, je bilo vzdušje tako bučno, kot če bi Danska dosegla gol. »Izjemen občutek je, da smo se uvrstili v osmino finala. Zelo smo hvaležni za podporo navijačev in žal nam je, da svoje poti ne bomo nadaljevali na domačem stadionu,« je poudaril Andreas Christensen, ki je s silovitim strelom skoraj razparal rusko mrežo.

Potolčena zbornaja komanda je postala največja osmoljenka skupine B. Domov odhaja z zadnjega mesta in brez možnosti za preboj med šestnajsterico najboljših držav Evrope. »Sedaj moramo vse analizirati in premisliti, kako naprej,« je dejal selektor Stanislav Čerčesov. Vratar Matvej Safonov je izpostavil navijaško kuliso s 23.000 obiskovalci v Köbenhavnu in dejal, da še nikdar v karieri ni igral pred tako gorečimi navijači. »Že ko je enemu danskemu igralcu uspela natančna podaja, je bil celoten stadion na nogah,« je pristavil Safonov, ki je bil brez moči ob hudem obleganju ruskih vrat.