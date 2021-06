Z dobesedno pol moči so slovenski odbojkarji včeraj v ligi narodov dosegli svojo četrto zaporedno zmago, skupno pa že enajsto na 14 tekmah. Že končni izid 3:0 (16, 16, 26) pove, da so se njihovi tokratni tekmeci, Japonci, resneje upirali le v zadnjem nizu, z zmago pa so si pred današnjo zadnjo tekmo proti Bolgariji (ob 18. uri), ki je na predzadnjem mestu z le dvema zmagama in 12 porazi, Slovenci praktično že zagotovili nastop v polfinalu.

Prva dva niza sta bila za Slovence »enosmerna cesta«. Točke so zaključevali z vseh položajev, Japonci pa so delovali povsem nebogljeno in zdelo se je, da je bilo že njihovih 16 doseženih točk v vsakem nizu veliko. Selektor Alberto Giuliani je tako priložnost lahko ponudil tudi nekateri igralcem, ki so v Riminiju doslej igrali manj. »Igralci, ki smo prišli s klopi, smo seveda zadovoljni, da smo dobili priložnost, predvsem pa smo vsi veseli te zmage. Reprezentanca Japonske je namreč dobra ekipa, nepopustljiva v obrambi, tudi v napadu pa niso tehnično slabi,« je povedal eden izmed njih, Matic Videčnik, ki je v drugem nizu zamenjal Alena Pajenka, a se v igri to ni poznalo, saj je Slovenija ta niz tako kot prvega mirno pripeljala do konca.

Rezultatsko precej izenačen je bil tako le zadnji niz, v katerem sta Žiga Štern in Jan Klobučar zamenjala Klemna Čebulja in Janija Kovačiča. Slovenija je namreč vseskozi zaostajala, nekajkrat tudi za tri točke, nazadnje z 19:22, a tudi ta prednost za Japonce ni bila dovolj, da bi odščipnili niz. Slovenci so jim sicer ubranili eno zaključno žogo, sami pa za pomembno zmago izkoristili tretjo – zadnjo točko je z blokom dosegel Jan Kozamernik. »Zelo pomembno je, da smo se vsakič vrnili. Ne glede na to, v kakšni postavi smo na igrišču, moramo vedno igrati na maksimumu, se boriti do konca. To smo zlasti v tretjem nizu tudi pokazali. V vsakem trenutku je za nas pomemben vsak igralec, zato sem res vesel, da smo dosegli zelo pomembno zmago na poti do našega cilja,« je po tekmi povedal kapetan Slovenije Tine Urnaut.

Liga narodov, 14. krog: Slovenija – Japonska 3:0 (16, 16, 26). Točke za Slovenijo so dosegli: T. Štern in Urnaut po 14, Kozamernik 9, Čebulj 7, Ž. Štern 6, Pajenk 4, Videčnik in Ropret po 3.