»Ubila sem ga, da ne bi on ubil mene in otrok,« je 40-letna Francozinja Valerie Bacot v maja izdani avtobiografski uspešnici Vsi so vedeli priznala, kaj je storila. V njej opisuje dolga leta zverinskih posilstev, prodajanja njenega telesa za denar in drugih zlorab očima, ki je pozneje postal njen mož in oče njunih štirih otrok, Daniela Poletta. V ponedeljek se je začelo sojenje za umor, sama pa vztraja, da ga je ubila v samoobrambi.

Skoraj četrt stoletja dolga kalvarija Bacotove se je začela pri njenih dvanajstih, ko jo je očim prvič posilil. Zaradi incesta so ga sicer zaprli, a so mu tri leta pozneje dovolili, da se vrne domov, kjer so se zverinski napadi nadaljevali. »Nikomur se ni zdelo čudno, da se je vrnil, kot da se ne bi nič zgodilo. Vsi so vedeli, a so molčali,« piše v knjigi. Vedela je tudi mama alkoholičarka, a ji ni bilo mar, dokler njena hči ni zanosila. To se je zgodilo, ko je bila stara 17 let. Očim jo je preselil v svoje stanovanje, začela sta živeti kot zakonca. Sledili so še trije otroci, njihov vsakdan je bil poln udarcev, modric in psihičnega nasilja. Živeli so v strahu. Polette ji je razbil nos, jo s kladivom udarjal po glavi, jo silil v istospolne odnose in jih snemal ter jo imel za zapornico. Tudi ko je šla ven, ni smela z nikomer govoriti, ali njegove ukaze upošteva, so preverjali sorodniki in prijatelji, ki so vohunili za njo. »Nikar ne skrbi, draga moja. Nekega dne boš lahko zapustila dom. A z nogami naprej. In otroci enako,« naj bi jim Polette grozil s smrtjo. Ker se mu ni več ljubilo delati, se je potem upokojil, denar pa začel služiti s prostituiranjem svoje žene. Na zadnje sedeže svojega peugeota je namestil vzmetnico, jo opazoval med seksom s strankami in ji prek slušalke dajal navodila. Imel je pištolo, piše Bacotova v knjigi, če bi si katera od strank slučajno dovolila preveč. Če si je ona, jo je premlatil. Marca 2016, potem ko jo je ena od strank posilila, je vzela to pištolo in z njo ubila moža.

Otroka sta ji pomagala zakopati truplo »To je ženska, ki so jo uničili pomanjkanje mamine ljubezni, grozljiva posilstva, prisila v prostitucijo, ponižanje. Vsi so vedeli, kaj se dogaja, a so se obrnili stran,« pravita njeni odvetnici Janine Bonaggiunta in Nathalie Tomasini. Bacotova se je na smrt bala moža, prepričana je bila, da bo ubil njo in otroke, ki so dvakrat celo šli na policijo in prijavili dogajanje doma, a so jih možje v modrem nagnali domov in jim naročili, naj pride mama sama tja. Na nikogar se ni mogla obrniti, ni imela denarja, bila je povsem pod njegovim nadzorom, dnevno ji je grozil. Tožilstvo je prepričano, da je 40-letnica kaznivo dejanje načrtovala, saj je v knjigi zapisala, da se bo Polette kmalu spravil še na njuno hčer: »Takrat sem si rekla, da se mora to nehati.« Obramba na drugi strani vztraja, da je šlo za samoobrambo po četrt stoletja zverinskega mučenja in teroriziranja ter da pravzaprav ni imela druge izbire. Borila se je za preživetje sebe in otrok. Dva od njih sta mami celo pomagala pokopati očetovo truplo, za kar so jima predlani izrekli šestmesečno pogojno zaporno kazen. Odvetnici sta januarja zagnali spletno peticijo, da bi Bacotova ostala na prostosti, podpisalo jo je skoraj 600.000 ljudi. Sojenje naj bi se končalo v nekaj dneh. Francija ima eno najvišjih stopenj femicida v Evropi. Samo letos so (nekdanji) partnerji umorili 55 žensk (lani 90, predlani 146).