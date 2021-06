Leta 2000 so potekala pogajanja med SKB banko in NKBM o morebitni združitvi, a to se takrat ni zgodilo. Takrat so bile razmere bistveno drugačne, kot so zdaj. Naša banka je takrat iskala novega strateškega lastnika in tako je leta 2001 vstopila Societe Generale, ki je ostala kot strateški lastnik 18 let. Leta 2019 se je odločila za prodajo SKB banke banki OTP, kar je naredila tudi v preostalih šestih državah v regiji. Ocenila je, da bo priložnosti iskala na drugih trgih, banka OTP pa je prepoznala potencial na teh trgih, tudi v Sloveniji.

Pomembno je razumeti, da se nič ne bo spremenilo, dokler ne pridobimo vseh potrebnih odobritev, kar lahko traja približno leto dni. Po tem bi proces integracije trajal do 18 mesecev, tako ocenjujemo, da bi zgodba lahko bila pravno in poslovno končana konec leta 2023. Vse je odvisno od postopkov, pri katerih si je Skupina OTP v zadnjih letih z uspešno integracijo bank na Hrvaškem, v Srbiji, Bolgariji in Črni gori že nabrala bogate izkušnje. Takrat bo združena banka imela skoraj 30 odstotkov tržnega deleža v Sloveniji. Delo