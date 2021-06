V učenju združili najmlajše in najstarejše

Zasavska ljudska univerza in Vrtec Zagorje sta se lotila zanimivega projekta Verižni eksperiment, v katerem so povezali izobraževanje odraslih in predšolsko vzgojo. Za isto učno mizo so tako posedli starejše in najmlajše. Idejni projekt se je izkazal za izvrstno obliko medgeneracijskega sodelovanja v praksi.