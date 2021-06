Zapis je res nenavaden. Vprašanje pa je, od kod izvira. Elegans je namreč eleganca po latinsko. Torej ima hotel tako ime, ker so naši oblastniki tako izobraženi ter omikani, da mimogrede trosijo latinske izraze. Čisto mogoče pa je, da ime izhaja iz biologije. C. Elegans oziroma Caenorhabditis elegans je namreč ime kar pogosti milimetrski glisti, ki živi v prsti in se prehranjuje z bakterijami na razpadajočih rastlinah. Kaj je torej na Brdu – akademija ali kompostnik?