Mladi vozniki: Neca in Žiga najboljša za volanom

Na poligonu AMZS Centra varne vožnje na Vranskem so pripravili finalni izbor za najboljšo mlado voznico in najboljšega mladega voznika Slovenije 2021. Največ znanja sta pokazala Neca Galičič iz Žirov in Žiga Žgur iz Podnanosa.