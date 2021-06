Slovenski odbojkarji v Riminiju ne popuščajo. Kljub napornemu ritmu in dejstvu, da so že skoraj mesec zaprti v mehurčku, nizajo zmago za zmago. Žene jih velikanska motivacija, da se že v svojem krstnem nastopu v ligi uvrstijo med najboljše štiri reprezentance in si zagotovijo nastop v polfinalu. Po zmagi nad Japonsko, njihovi 11. v Riminiju, so le še korak oddaljeni do cilja, zadnja ovira bo v sredo Bolgarija.

Položaj pa se po slovenskih željah lahko razplete tudi že prej, in sicer če Francija ali Rusija danes ne premagata Argentine oziroma Italije, Francozi in Rusi pa bodo imeli težko delo tudi v zadnjem krogu, ko se bodo merili z vodilnima ekipama Poljsko oziroma Brazilijo.

Z Japonci se je Slovenija pomerila četrtič v zgodovini. Pred tem je v medsebojnih dvobojih vodila z 2:1, zadnjič jih je premagala na svetovnem prvenstvu leta 2018. Glede na formo s prejšnjih tekem v italijanskem letovišču je bila tudi tokrat v vlogi favorita, kar je tudi potrdila.

Do zanesljive zmage je prišla s pol moči, za nove tri točke ji niti ni bilo potrebno pokazati vsega znanja. Japonci po kakovosti zaostajajo preveč, da bi se resno upirali. Še posebno, ko so Slovenci zbrani, kot so bili tokrat, ko napak z izjemo tretjega niza, v katerem so dobili priložnost tudi nekateri rezervisti, praktično niso delali.

Da Japonci možnosti nimajo, je pokazal že sam začetek. Varovanci Alberta Giulianija so tekmo začelo motivirano in zbrano, hitro ušli, po bloku Tončka Šterna je bilo ob prvem tehničnem odmoru že 8:4. Tudi po njem so bili Slovenci prav v vseh elementih igre dovolj zanesljivi, da so le večali prednost, niz so dobili s 25:16.

V drugem nizu ni bilo nič drugače, evropski podprvaki so Japonce ekspresno pustili za sabo, povedli z 12:6, Giuliani pa je že takrat uvidel, da lahko priložnost za igro ponudi še kakšnemu igralcu, ki je v Riminiju igral manj. Tako je Alena Pajenka zamenjal Matic Videčnik, a v igri se to ni poznalo, Slovenija je niz mirno pripeljala do konca.

Na začetku tretjega niza sta v igro vstopila tudi Žiga Štern in Jan Klobučar, zamenjala sta Klemna Čebulja ter Janija Kovačiča, to je slovenski vrsti nekoliko podrlo ritem. Ob prvem tehničnem odmoru je zaostajala s 5:8, toda še pravočasno se je zbrala, v končnici pa spet pokazala svoj značaj. Zaostajala je z 19:22, a z blokom Tončka Šterna vseeno prišla do zaključne žoge. Dveh ni izkoristila, nato eno tudi ubranila, naveza bratov Štern pa jo je vrnila v vodstvo. Zadnjo točko je z blokom dosegel Jan Kozamernik.