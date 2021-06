Mislim svoje mesto: Opotekanje ljubljanskih moštev

Ste opazili, da Ljubljana ni več okolje z najuspešnejšimi klubi v moštvenih športih? V večnem derbiju Olimpije Slovenskih železnic in Sij Acroni Jesenice so ne glede na večjo letošnjo mednarodno veljavo Olimpije Jeseničani dobili prvenstvo. V finalu končnice odbojkarskega prvenstva Slovenije je bil od ACH Volley, nedvomnega favorita, boljši mariborski Merkur, v finalu pokala Slovenije pa je ACH Volley klonil pred Calcitom iz Kamnika brez dobljenega niza. Rokometa ne bomo omenjali na enaki ravni, saj sta v tej sezoni šele po dolgem času v prvo ligo prišli dve ljubljanski moštvi, Ljubljana in Slovan, in se uspešno obdržali. Padlo je nepremagljivo Celje in zmagalo velenjsko Gorenje, ampak ti prevrati so daleč od dometa ljubljanskega rokometa.