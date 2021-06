»Pomilostitve so bile potrjene« med jutranjo sejo španske vlade, je na Twitterju sporočil Sanchezov urad. »Španska vlada je to odločitev sprejela, ker je najboljša za Katalonijo in Španijo,« je povedal premier.

»S tem dejanjem želimo odpreti novo obdobje dialoga in sprave ter enkrat za vselej končati delitve in spore,« je še dejal.

Čeprav bo ta odločitev neposredno vplivala samo na življenja devetih zapornikov, pa bo po njegovih besedah posredno vplivala tudi »na več sto tisoč Kataloncev, ki čutijo solidarnost z njimi« in številne druge ljudi po Španiji, »ki niso podpirali njihovih dejanj, a menijo, da so v zaporu odsedeli dovolj časa«.

Pomilostitve so pogojne Pojasnil je, da gre za delne pomilostitve. Devet zaprtih katalonskih voditeljev, ki zaradi vloge v poskusu odcepitve Katalonije od Španije leta 2017 prestajajo zaporne kazni v višini od devet do 13 let, namreč še naprej ne bo smelo opravljati javnih funkcij. Pomilostitve so pogojne, kar pomeni, da v določenem obdobju ne bodo smeli zagrešiti »resnih zločinov«. Katalonske politične in civilnodružbene voditelje bodo po navedbah vladnih in sodnih virov na prostost izpustili v sredo. Že pred sprejetjem odločitve na vladi so ostro nasprotovanje temu izrekli v španskih desnih opozicijskih strankah, s tem pa se prav tako ne strinja špansko vrhovno sodišče. S pomilostitvami, ki pomenijo oprostitev, prav tako niso zadovoljni številni zagovorniki katalonske neodvisnosti, ki zahtevajo popolno amnestijo. Ta pomeni spremembo zakona na državni ravni in izbris samega zločina. Tako bi se lahko v domovino vrnili tudi vsi, ki so se pred pregonom zatekli v tujino.