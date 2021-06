Tragična prometna nesreča se je včeraj malo pred deseto dopoldne pripetila na cesti med Razdrtim in Postojno. Glede na podatke policije sta po njej v smeri Postojne vozila traktorist in za njim voznik osebnega vozila. Sedemindvajsetletni domačin se je zaletel v zadnji del traktorja, tako da se je ta prevrnil. Oseminšestdesetletni traktorist, prav tako doma iz okolice Postojne, je padel s traktorja, ta pa se je potem tako nesrečno prekucnil nanj, da je voznik ostal ukleščen pod gumami in je na kraju nesreče umrl. Izpod traktorja so ga rešili s pomočjo voznika tovornega vozila, ki se je pripeljal mimo in z dvigalom privzdignil traktor, vendar je bil voznik že mrtev. Za voznika osebnega avtomobila je bil odrejen strokovni pregled, preiskovalna sodnica pa je za vozilo povzročitelja odredila izvedenca za ugotavljanje hitrosti v času trčenja. Posredovali so tudi gasilci iz Postojne in Hruševja ter pomagali reševalcem NMP Postojna, policiji, pogrebni službi ter delavcem cestnega podjetja.