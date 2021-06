V poslanskih skupinah LMŠ, SD, Levica in poslanski skupini nepovezanih poslancev so v parlamentarno proceduro vložili predlog zakona o ustavitvi postopkov o prekrških zaradi neustavne prepovedi omejitve gibanja in zbiranja prebivalstva. S predlogom zakona so se odzvali na nedavno sodbo ustavnega sodišča, ki je ugotovilo, da zakon o nalezljivih boleznih ni skladen z ustavo in da zato niso bili skladni z ustavo niti ukrepi, kot so omejevanje gibanja na občine, policijska ura, omejitve zbiranja in zapiranje javnih ustanov.

Plačane globe bi vrnili Predlog zakona, ki so ga vložili v opoziciji, predvideva ustavitev odprtih prekrškovnih postopkov zoper osebe, ki so se v postopkih znašle na podlagi neustavnih odlokov, hkrati pa tudi vračilo glob v primeru že pravnomočno končanih prekrškovnih postopkov. »Z zakonom želimo ne samo povrniti neko finančno izgubo, ki so jo državljani utrpeli zaradi neustavnih odlokov te vlade, pač pa želimo s tem zakonom povrniti tudi zaupanje državljanov in državljank v našo pravno državo, v vladavino prava,« je dejala poslanka LMŠ Tina Heferle.