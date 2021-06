V sredo bo pretežno jasno, zvečer ali v noči na četrtek bo predvsem na severozahodu in severu možna kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes in v naslednjih dneh bo po nižinah sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev.

Obeti: V četrtek in petek bo še naprej sončno in vroče. V četrtek bo pihal jugozahodnik, pozno popoldne ali zvečer bo v gorskem svetu kakšna vročinska nevihta, v petek popoldne pa bodo posamezne nevihte možne predvsem v severnih krajih.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo je neizrazito območje z nizkim zračnim tlakom, nad južno Evropo pa je šibek anticiklon. Z jugozahodnikom priteka k nam zelo topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Pretežno jasno bo in vroče, le v Alpah bo popoldne ali zvečer možna kakšna vročinska nevihta.

Biovreme: Danes in v sredo bo vpliv vremena na počutje v splošnem ugoden. Sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev.