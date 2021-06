Nekateri odtoki so povsem imuni proti zamašitvi. Pri njih je padec odtočnih cevi zadosten, da voda odteka z visoko hitrostjo. Tudi če nimate težav z odtoki, je pomembno, da vanje ne zlivamo snovi, ki tja ne sodijo. Maščobe, kavna usedlina, lasje – vse nerazgradljive snovi in kemikalije v odtok ne sodijo, saj obremenjujejo cevi v hiši, podtalnico, javno kanalizacijo in delovanje čistilnih naprav.

Previdno pri izpiranju maščob V odpadnih vodah lahko predstavljajo veliko težavo maščobe, ki so problematične tako za hišno kot za javno kanalizacijo. V kanalizaciji se maščoba strjuje v gmote, ki dosegajo precejšnje velikosti in lahko zamašijo celoten kanalizacijski sistem. V čistilnih napravah se te tvorbe od preostanka odpadnih voda ločuje s posebnimi ločevalniki in predela v biogoriva, v domačih ceveh pa je odlaganje maščob velik problem predvsem pri odtočnih ceveh z neustreznim padcem. Plavajoča maščoba se ohladi in strdi ter postopno odlaga na zgornji polovici cevi. Premer cevi se zmanjša, pretok postane počasnejši, odlaganje maščobe pa se poveča. Za dobro kondicijo odtočnih cevi torej ne pazimo zgolj pri izpiranju ostankov hrane, ampak smo pozorni tudi na maščobe – v odtoke ne izpiramo omak, mlečnih izdelkov, mastne posode in vanje ne zlivamo odpadnega olja. Zbiramo ga v večji plastični kantici in pozneje brezplačno oddamo na zbirnem centru, lahko pa tudi na bencinskem servisu.

Pomoč strokovnjaka Razlog za slabo požiranje vode je v večini domov v zamašenem sifonu, kar rešimo z enostavnim posegom. Če je mesto zamašitve globlje v cevi, je naša naloga težavnejša. Čepe nečistoč globlje v cevi lahko odstranimo s posebno spiralno žico ali nastavkom za vodovodno cev, s katerim izpiramo obloge – zaradi značilnega gibanja po cevi ga večina pozna pod imenom podgana. Kadar cev zamašijo maščobne obloge ali pa je čep nečistoč zelo globoko v cevi, je nujna pomoč strokovnjaka. Strojno čiščenje cevi poteka z napravo, ki vrti kovinski nastavek na koncu gibke kovinske spirale, tako da udarjajoč nastavek počasi odstranjuje obloge. Postopek je edini način za razbitje maščobnih oblog globoko v cevi, kjer je dostop s kemikalijami ali domačimi mehanskimi pripomočki nemogoč.

Z vakuumom lahko čep premaknemo Glavna težava kopalniških odtokov so lasje, ki jih lahko uspešno lovimo z mrežicami na odtokih. Te so učinkovita in predvsem poceni zaščita odtokov, ki bi jo morali imeti nameščeno povsod. V nasprotnem primeru se lasje izpirajo v odtok in sčasoma zamašijo sifon, v skrajnem primeru pa še cevi. Tudi v kopalnici lahko pride do odlaganja maščob na stene cevi, kar je največkrat posledica maščob, ki se jih uporablja kot surovine za izdelavo mila. A lasje so poglavitni glavni razlog za stoječo vodo v kopalnici, zato je v teh primerih učinkovita uporaba ročnega gumijastega odmaševalnika. Z njim ustvarimo vakuum na odtoku, z močnim potiskom pa porinemo zamašek naprej po cevi. Na ta način se ne moremo rešiti maščobnih oblog, temveč zgolj zamašitev z netopnimi nečistočami.

V stranišče ne sodijo smeti Zamašeno stranišče je skoraj vedno posledica odplakovanja stvari, ki tja ne sodijo. Najpogostejši tujki, ki jih mojstri za čiščenje odtokov izvlečejo iz kanalizacijskih cevi, so zobne nitke, higienski vložki, palčke za čiščenje ušes, cigaretni ogorki, kondomi, zdravila, bombažne blazinice, lasje, papirnate brisače in vlažilni robčki. Seznam nerazgradljivih snovi, ki so med glavnimi krivci zamaškov straniščnih školjk, je torej dolg in presenetljiv. Straniščna školjka je namenjena izključno eni vrsti odpadnih snovi, vse drugo pa sodi v koš za smeti. Čiščenje zamašenega straniščnega odtoka je najlažje s posebno oblikovanim ročnim odmaševalnikom, ki je po obliki prilagojen straniščni školjki, s spiralnim čistilnikom ali »podgano«.

Veliko vroče vode in čim manj kemikalij Za čiste cevi sta najpomembnejši disciplina neizpiranja ostankov hrane ter mrežica za lovljenje nečistoč. Svetujemo vam tudi občasno izpiranje cevi z vročo vodo, kar je okolju in bivalnemu prostoru prijazen ukrep. Umivalnik do roba napolnimo s kropom, nato ga odmašimo in po možnosti še odpremo pipo z vročo vodo. Takšno izpiranje bo zmehčalo in odplaknilo manjše obloge na stenah cev in je ustrezen nadomestek preventivnemu zlivanju kemikalij za odmaševanje v odtok. Te uporabljajte čim bolj zadržano, saj gre za močne kemikalije, ki pri vdihavanju povzročajo draženje sluznice, opekline, slabost in zastrupitve. Uporabljajte jih pri odprtih oknih in brez mešanja z vročo vodo.