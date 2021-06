Otroci in mladina so nedvomno največje žrtve omejitev, sprejetih kot odziv na pandemijo covid-19, raziskovalci s Fakultete za šport ne puščajo dvomov o tem, da so imeli ukrepi za zamejitev epidemije novega koronavirusa sila negativne učinke na najmlajšo populacijo.

Mladostniki so v zadnjih 12 mesecih pred zasloni telefona in računalnika v povprečju preživeli med pet in šest ur dnevno izključno zaradi zabave. Če se k temu prištejejo še okoli štiri ure dnevno za šolanje na daljavo, je možno izračunati devet ali deset ur dnevnega zaslonskega časa.

Posledice za telesni razvoj ter gibalne sposobnosti mladostnikov so alarmantne, razkrivajo najnovejši podatki meritev športno-vzgojnega kartona, ki jih bo na torkovi novinarski konferenci predstavil dr. Gregor Starc, vodja nacionalnega sistema Športnovzgojnega kartona in izredni profesor na ljubljanski Fakulteti za šport.

Že pred pandemijo so namreč opažali, da so zasloni v otroška življenja vstopili v večji meri, kot bi si želeli. Je torej na pohodu nova epidemija? O tem bo na novinarski konferenci spregovoril strokovnjak za internetni marketing Martin Korošec.

Negativnih učinkov letošnjega zaprtja šol, športnih društev in igrišč ne bo mogoče izničiti z dosedanjim načinom dela. Za omejitev škode bodo potrebni konkretni in hitri ukrepi, ki bodo ustrezno finančno podkrepljeni. Teh na žalost zaenkrat (še) ni na vidiku, ob tem ugotavljajo na Fakulteti za šport.