Avstrija bo prvič zaigrala v osmini finala na evropskih prvenstvih, kjer bo njen tekmec v soboto v Londonu Italija. V neposrednem dvoboju za drugo mesto v skupini C je premagala Ukrajino z 1:0 in poskrbela za zgodovinski dosežek. Strelec zmagovitega gola v 21. minuti je bil po podaji Davida Alaba iz kota Christoph Baumgartner, ki pa je moral že po pol ure zaradi poškodbe z igrišča, saj je imel minuto pred doseženim golom boleče srečanje z glavo Ukrajinca Iliaja Zabarnjija. Avstrija, ki je bila popoln gospodar, je zapravila kopico priložnosti, da bi napolnila mrežo varovancev Andreja Ševčenka. »Fantastična predstava. Ponosen sem na ekipo. Bili smo trdno odločeni, da spišemo zgodovino. Čudovito je bilo proslavljanje z navijači, ki so pripotovali v Bukarešto,« je bil navdušen selektor Avstrije Franco Foda. Ukrajina je večino tekme odigrala v obrambni drži, naredila kopico napak na obeh straneh igrišča, delovala utrujeno, bila premalo bojevita in agresivna.

Nizozemska je z novo dobro predstavo in zmago proti Severni Makedoniji s 3:0 potrdila prvo mesto v skupini z maksimalnim izkupičkom devetih točk. Čeprav tekma ni več odločala o uvrstitvi, sta obe reprezentanci tekmo odigrali v visokem ritmu. Dva gola je za Nizozemce dosegel Georginio Wijnaldum (25 golov na 79 tekmah), enega pa je dodal Memphis Depay. To je bil zadnja tekma 37-letnega Gorana Pandeva za Severno Makedonijo (122 tekem, 38 golov), ki je v 69. minuti ob ovacijah ter skozi špalir zapustil igrišče v Amsterdamu.

EP 2020 v številkah Skupina C, tretji krog: Ukrajina – Avstrija 0:1 (0:1 Baumgartner 21), Severna Makedonija – Nizozemska 0:3 (0:1, Depay 24, Wijnaldum 51, 58); vrstni red: Nizozemska 9, Avstrija 6, Ukrajina 3, Severna Makedonija 0. Danes na EP, skupina D, tretji krog, ob 21. uri: Hrvaška – Škotska, Češka – Anglija.