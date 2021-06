Stroji so zastareli in tako potrebujejo več časa za vzlet. Še pomembnejši razlog pa je naša oddaljenost – medicinska ekipa ima do helikopterja 300, 400 metrov, in ker pri tem prenaša težko medicinsko opremo, ki jo je treba vsakič natovoriti in po končani intervenciji raztovoriti, ta pot spet vzame nekaj minut. Tudi piloti imajo imajo 100, 200 metrov do helikopterja – to se sicer ne sliši veliko, a samo pomislite, koliko korakov potrebuješ za sto metrov. Sekunde se nabirajo v minute. Po mednarodnih standardih bi morali biti medicinska in letalska posadka v skupnih prostorih – pri nas sta v sosednjih stavbah – in čim bližje helikopterju. V urejenih državah je ta razdalja od ekip do helikopterja le nekaj deset metrov, pri nas pa nekaj sto.

Birokrat že v osnovi ni bog ve kako motiviran, razen za gretje stolčka. Motivirani bi bili, če bi se soočili z nujnostjo naših posegov na lastni koži ali na koži svojih bližnjih. Potem, mislim, bi se tudi kaj premaknilo. Večer v soboto